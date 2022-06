Paltrinieri. Dopo la delusione negli 800, dove si è piazzato 14'32''80. Finalmente. Dopo la delusione negli 800, dove si è piazzato al 4° posto , ha conquistato un fantastico oro nella sua specialità, i 1500 sl . Il carpigiano è tornato così sul trono del Mondo dopo i titoli di Kazan 2015 e Budapest 2017, sfiorando addirittura il record del mondo. Gara senza storia, ma è arrivato comunque il record europeo con il crono di

Sapevo che potevo vincere due ori in vasca. L’800 è andato così e mi è scocciato così tanto, ho pensato che oggi piuttosto morivo in acqua, ma non c’era altra soluzione che spingere. I miei amici dicevano che ero quotato a 26 prima della gara e ha risposto, 'ma come si permettono di darmi vincente a 26? Ma dov’è il rispetto?’. Oggi gli ho dimostrato chi sono. [Paltrinieri al termine della gara]

So che valgo questi tempi

Sono partito di testa mia. Queste sono le gare che mi piace fare. So che posso gareggiare così, ogni tanto non mi viene. C’è tanta roba sul fuoco, volevo dimostrare che sono ancora qui. Alcuni mi volevano fare i tamponi perché mi dicevano che non stavo bene, ma io sapevo che valevo questi tempi e per quello l’altro giorno ero deluso. Io ci sono ed è una bella dimostrazione

