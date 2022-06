La staffetta mista di fondo 4x1500 metri - composta da Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri - conquista la quindicesima medaglia di questa rassegna mondiale, pur non confermando il risultato massimo ottenuto sempre in acque ungheresi l'anno scorso all'Europeo. Un anno fa fu infatti oro davanti alla Germania campione del mondo, che tuttavia quest'oggi si prende una rivincita confermando la corona in acque libere. Gli azzurri chiudono terzi in 1:04:43.00, dietro a Germania e Ungheria. L'acqua del Lupa Lake illude un commovente quartetto italiano, che si tinge di bronzo al fotofinish.di questa rassegna mondiale, pur non confermando il risultato massimo ottenuto sempre in acque ungheresi l'anno scorso all'Europeo. Un anno fa fu infatti oro davanti alla Germania campione del mondo, che tuttavia quest'oggi si prende una rivincita confermando la corona in acque libere.dietro a Germania e Ungheria. Gregorio Paltrinieri sempre più nella leggenda: il fresco campione dei 1500 stile libero in vasca sfonda il muro della doppia cifra di podi iridati, con la speranza di bruciare ulteriormente le tappe nella tanto attesa gara dei 10km in acque libere.

L'Italia sceglie il consueto assetto donna-donna-uomo-uomo, a differenza dei rivali tedeschi che stupiscono tutti buttando in acqua l'ordine donna-uomo-donna-uomo. La partenza, e di conseguenza l'intera gara degli azzurri, è in crescendo. Ginevra Taddeucci, la prima frazionista, si assesta attorno alla 10a posizione e beneficia di un clamoroso errore di rotta di Sudafrica, Grecia, Corea del Sud e Spagna, nazionali fermate dalla bandiera rossa.

L'uscita di scena dei 4 treni di testa apre un'autostrada alla Germania, che prende il comando e stacca l'Italia a 1' 14" di ritardo al secondo cambio. Negativo il parziale di Giulia Gabrielleschi: la tratta femminile lascia in eredità a quella maschile una montagna da scalare. Domenico Acerenza però parte in quarta, forte del mismatch uomo-donna contro Leonie Beck. A questo punto si delinea la fisinomia della bagarre: la Germania fa la lepre, con Italia, Francia e Ungheria in rimonta nella terza frazione.

Al cambio finale, la Germania ha accusato l'errore tattico e si è fatta risucchiare dalle inseguitrici. Florian Wellbrock, ultimo staffettista tedesco, è chiamato alla rimonta. Acerenza attacca poco prima del cambio decisivo e lancia Paltrinieri in una forsennata lotta a quattro. Devastante l'allungo di Wellbrock sugli ultimi 50 metri: il missile tedesco prenota così l'oro in solitaria. Paltrinieri finisce al fotofinish contro Rasovzky: il tocco finale è praticamente sincrono, alla fine il replay premia il padrone di casa.

LA CLASSIFICA FINALE

1. GERMANIA 1:04:40.50

2. UNGHERIA 1:04:43.00

3. ITALIA 1:04:43.00

4. FRANCIA 1:04:56.40

5. BRASILE 1:05:29.10

6. AUSTRALIA 1:05:30.80

7. USA 1:05:50.50

8. CINA 1:06:21.80

9. GIAPPONESE 1:06:32.90

10. PORTOGALLO 1:07:08.00

11. CANADA 1:07:34.70

12. TURCHIA 1:07:36.20

13. MESSICO 1:09:02.40

14.TAIPEI 1:10:53.20

15. HONG KONG 1:11:08.40

16. KAZAKISTAN 1:11:09.90

17. ECUADOR 1:11:32.20

18. SINGAPORE 1:12:16.80

PORTORICO (DNF)

SUDAFRICA (DNF)

GRECIA (DNF)

SPAGNA (DNF)

COREA DEL SUD (DNF)

