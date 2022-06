Cinque ori, tre argenti, quattro bronzi. La bacheca di Gregorio Paltrinieri diventa sempre più ricca. La quarta medaglia conquistata ai Mondiali di Budapest, Federica Pellegrini, il volto per eccellenza del nuoto azzurro contemporaneo. . La bacheca didiventa sempre più ricca. La quarta medaglia conquistata ai Mondiali di Budapest, l'oro nella 10 km di fondo nella splendida doppietta italiana con Domenico Acerenza, gli permette di mettere la freccia e sorpassare, il volto per eccellenza del nuoto azzurro contemporaneo.

Certo, ci sono differenze. Paltrinieri vanta quattro medaglie in acque libere, disciplina in cui la Divina non si è mai cimentata, e due di squadra contro l'unica conquistata dalla leggenda di Spinea (staffetta 4x200).

Gregorio Paltrinieri sul podio con la medaglia d'oro dopo la vittoria nei 1500 sl - Mondiali Budapest 2022 Credit Foto Getty Images

Mondiali Italia stellare nella 10 km! Oro a Paltrinieri, argento ad Acerenza 2 ORE FA

Una progressione continua dal 2013

La grande collezione di podi comincia nove anni fa, con il bronzo strappato nei 1.500 ai Mondiali di Barcellona in 14'45"37, nuovo record nazionale. Paltrinieri, diciottenne, si affaccia sul grande palcoscenico, diventando presto attore e protagonista principale. La progressione continua. Oro nei 1.500 e argento negli 800 tre anni dopo, a Kazan, fissando in entrambe le gare il nuovo record europeo. Nel 2017, a Budapest, arrivano un altro oro nei 1.500 e il bronzo negli 800. E nel 2019, a Gwangju, la prima tripletta grazie all'allargamento del campo d'azione alle acque libere: oro e record europeo negli 800, bronzo nei 1.500 e argento nella 5km a squadre.

