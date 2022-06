i Mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Budapest. Si tratta di Federica Pellegrini, protagonista assoluta nelle vasche di mezzo mondo ed ora prossima al matrimonio con il suo ex-allenatore Matteo Giunta. Una tifosa speciale sta seguendo con grande passioneed ora prossima al matrimonio con il suo ex-allenatore Matteo Giunta.

Nell’intervista rilasciata a “La Repubblica” Federica ha speso parole di elogio verso il contingente azzurro, tessendo le lodi di uno straordinario Thomas Ceccon: il fresco oro mondiale dei 100 dorso si allena proprio nell’impianto in cui era solita nuotare la “Divina”.

“Quella di Verona è una bella vasca, ma a parte questo è Ceccon che ha fatto qualcosa di incredibile, fuori dalla normalità delle cose. Un record del mondo del genere in una gara così, abbassando il crono di tanto, con una facilità quasi imbarazzante. Secondo me ci terrà col fiato sospeso per molti anni: ha ancora tantissimo da dare, questo successo è il primo di una lunga serie”.

“Sto proprio godendo nel guardare il Mondiale, vedo un bellissimo spirito di squadra e tutti sono affiatati, anche da casa si percepisce”.Sugli altri azzurri:“Super Nicolò Martinenghi e bravissma Benedetta Pilato, ha avuto l’occasione giusta al momento giusto in una rana un po’ instabile in questo Mondiale, ci ha messo lo zampino. A volte bisogna saper solo vincere indipendentemente dai tempi. Mi discpiace tanto per i 1500 di Simona Quadarella, da Campionessa del Mondo non salire neanche sul podio credo che le sia scocciato parecchio. Però succede, non deve preoccuparsi più del dovuto”.

