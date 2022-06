. La piscina magiara ha offerto un programma di gare che non ha rubato particolarmente l’occhio , ma comunque meritevole di un racconto rispetto a quanto accaduto. Nelle batterie dei 100 stile libero l’australiana, già a medaglia ieri nei 200 sl, ha ottenuto il miglior tempo delle heat di 53.49 a precedere la canadese(53.70) e l’americana(53.72). Niente da fare per l’azzurrache in 55.30 ha stampato il 21° tempo e non sarà in semifinale.. L’azzurro in 2:00.92 ha terminato 21° nell’overall mattutino in una graduatoria nella quale l’americanoha toccato la piastra in 1:56.66, facendo meglio dell’australiano(1:56.85) e del connazionale(1:56.96).