Giulia Gabbrielleschi scivola in 14esima piazza nel finale della 10 km in acque libere, perdendo contatto dalle posizioni di testa dopo aver tenuto per lunghissimi tratti il ritmo delle migliori. L'azzurra paga il cambio di ritmo dettato da Leonie Beck e Ana Maria Cunha alla penultima boa di virata e non ha la forza per ricucire lo strappo, subendo la spaccatura del gruppo e restando invischiata nelle retrovie. Il grande sogno di bissare la medaglia di lunedì sfuma nell'ultimo km.scivola innel finale della, perdendo contatto dalle posizioni di testa dopo aver tenuto per lunghissimi tratti il ritmo delle migliori. L'azzurra paga il cambio di ritmo dettato daalla penultima boa di virata e non ha la forza per ricucire lo strappo, subendo la spaccatura del gruppo e restando invischiata nelle retrovie.

Sharon van Rouwendaal, ed è proprio la fondista orange ad avere la meglio per una frazione di secondo al photofinish. La tedesca e la brasiliana completano il podio in quest'ordine. Quarta la francese Aurelie Muller, Katie Grimes, che fa a lungo corsa di testa in una sfida molto fisica con l'espertissima Cunha. L'oro è un discorso a tre. Le già citate Leonie Beck e Ana Maria Cunha lottano con l'olandese, ed è proprio la fondistaad avere la meglio per una frazione di secondo al photofinish. La tedesca e la brasiliana completano il podio in quest'ordine. Quarta la francese già argento nella 5 km , che accusa un ritardo di quasi 7 secondi. Quinta la statunitense, che fa a lungo corsa di testa in una sfida molto fisica con l'espertissima Cunha.

Grande rammarico per l'altra azzurra in gara. Rachele Bruni termina la gara al diciottesimo posto, staccata di 48 secondi dalla vincitrice. Resta a contatto con le migliori per i primi tre quarti di gara, ma cede alla fatica e al caldo in anticipo rispetto a Gabbrielleschi.

Mondiali Giulia Gabbrielleschi d'orgoglio: bronzo nella 5 km in acque libere IERI A 11:06

Sharon van Rouwendaal festeggia l'oro conquistato nella 10 km in acque libere ai Mondiali di Budapest 2022 Credit Foto Getty Images

Gabbrielleschi: "Ho pagato un paio di errori. Felice per il Mondiale ma non per questa gara"

"Ha pesato la mia inesperienza a livello mondiale - ha dichiarato Giulia Gabbrielleschi ai microfoni di Rai Sport -. Ho commesso un paio di errori e li ho pagati. Sono rimasta imbottigliata in mezzo al gruppo nell'ultimo giro, ho ricucito lo strappo dalle prime ma l'ho pagato con tanta stanchezza nel finale. Il ritmo è aumentato, e ho sofferto la frustata e il caldo".

"Il bilancio del mio Mondiale, comunque, è positivo. Ho vinto due medaglie di bronzo, è stata una rassegna da sogno. La 10 km però è la distanza olimpica, e questo non è un risultato che mi soddisfa. So che devo lavorare ancora molto. In questi giorni ho imparato a conoscermi e a capire di più quanto valgo. Ho acquisito un po' di velocità in più in gara, ora devo aggiungere un po' di allenamento. L'anno prossimo comincerà il mio percorso olimpico e devo lavorare".

Bruni: "Sono dispiaciuta. Questo non è il mio risultato"

Rachele Bruni non è riuscita a trattenere lacrime di delusione al termine della gara, intervistata dai microfoni di Rai Sport.

"Questo non è il mio risultato. Sto lavorando per tornare tra le migliori. Sono un po' dispiaciuta e ora stanno uscendo tutte le emozioni che ho tenuto dentro. Voglio continuare, sono consapevole che ci sia da lavorare e da soffrire tanto, come in tutte le cose. Non valgo queste posizioni. Non è andata come a Tokyo, quando sono finita a due minuti, è stata una gara differente, sono un po' più contenta, ma questo non è il mio valore".

