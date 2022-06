Da domani fino al 25 giugno la Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro delle sfide valide per i Mondiali 2022 di nuoto in piscina. Sarà acqua bianca nell’impianto magiaro in una rassegna iridata inevitabilmente condizionata dal conflitto bellico in Ucraina, Ci siamo.lasarà teatro delle sfide valide per. Sarà acqua bianca nell’impianto magiaro in una rassegna iridata inevitabilmente condizionata dal conflitto bellico in Ucraina, vista l’esclusione della squadra russa e bielorussa in questa competizione.

Andiamo quindi a illustrare quali potranno essere i favoriti gara per gara nelle specialità maschili in questa competizione.

I FAVORITI GARA PER GARA NEI MONDIALI 2022

50 STILE LIBERO – Caeleb Dressel (21.29), Michael Andrew (21.45): gli Stati Uniti possono farla da padroni, con il campione olimpico e mondiale che cercherà di timbrare il cartellino, dovendosi guardare dal suo connazionale. Difficile aspettarsi altri inserimenti.

100 STILE LIBERO – Caeleb Dressel (47.79), Lewis Burras (47.88) e Alessandro Miressi (47.88): nella gara regina Dressel vorrebbe dar conferma di quanto fatto già a Tokyo e a Gwangju, ma attenzione alle voglie di arrivare del britannico e del piemontese. In particolare, Miressi, da campione mondiale in vasca corta, vorrà dimostrare di essere pronto anche in un background più nobile.

200 STILE LIBERO – Kieran Smith (1:45.32), Lukas Märtens (1:45.44): campo gara estremamente aperto, ma vista l’assenza per il Covid-19 di Duncan Scott, Smith e Märtens potrebbero fare la differenza rispetto alla concorrenza per quanto messo in mostra nel 2022.

400 STILE LIBERO – Lukas Märtens (3:41.60), Elijah Winnington (3:43.10) e Mack Horton (3:44.06): il tedesco ha fatto paura con il suo crono nel 2022 e, fosse in grado di ripeterlo, potrebbe esserci poco da fare per gli avversari. I rivali più qualificati per il teutonico vengono dall’Australia e in particolare Horton (oro olimpico a Rio in questa specialità) sembra proprio essersi ritrovato.

800 STILE LIBERO – Lukas Märtens (7:41.43), Florian Wellbrock (7:43.10), Bobby Finke (7:43.32) e Gregorio Paltrinieri (7:46.01): si prospetta una sfida serrata e l’acqua potrebbe essere bianca come fosse un 50 stile libero. Nei fatti il citato Märtens potrebbe andare nuovamente a segno, ma attenzione al connazionale Wellbrock e a due campioni come il nostro Paltrinieri (oro mondiale in questa specialità) e all’oro olimpico Finke che quest’anno ha dato dimostrazione delle sue qualità, facendo cadere le teorie di chi lo definiva una “meteora a Cinque Cerchi”.

1500 STILE LIBERO – Lukas Märtens (14:40.28), Gregorio Paltrinieri (14:44.39), Bobby Finke (14:45.72) e Florian Wellbrock (14:47.03): nelle trenta vasche ricorre il nome del teutonico, ma anche l’altro tedesco (Wellbrock) per il titolo mondiale del 2019 ha argomenti. Questa poi è la specialità preferita da Paltrinieri, quindi impossibile escluderlo al pari del campione olimpico Finke.

50 DORSO – Hunter Armstrong (23.71), Justin Ress (23.92): USA protagonisti in questa gara, con Armstrong autore del primato del mondo nei Trials che andrà a caccia di miglioramenti a Budapest.

100 DORSO – Hunter Armstrong (52.20), Ryan Murphy (52.46), Ryosuke Irie (52.88) e Thomas Ceccon (52.99): gli States si confermano riferimento, anche per l’assenza dei russi, ma attenzione a Ceccon che in contesti così qualificati sa esaltarsi. L’azzurro potrebbe sorprende dopo il quarto posto ai Mondiali.

200 DORSO – Ryan Murphy (1:55.01), Shane Casas (1:55.46): dorso sempre di marca statunitense con Murphy e Casas capaci di approfittare delle defezioni russe.

50 RANA – Nicolò Martinenghi (26.49), Michael Andrew (26.52) e Nic Fink (26.55): il lombardo è quello che ha convinto di più quest’anno e, vista l’assenza di Sua Maestà Adam Peaty, tutto è possibile.

100 RANA – Nic Fink (58.37), Michael Andrew (58.51), Arno Kamminga (58.52) e Nicolò Martinenghi (58.57): il quadro qui è decisamente interessante e i candidati per l’oro moltissimi. Martinenghi è tra questi, ma il duo americano formato da Fink e Andrew è notevole. Opportuno considerare l’olandese Kamminga.

200 RANA – Zac Stubblety-Cook (2:05.92), Yu Hanagamura (2:07.99), Ryuya Mura (2:08.11) e Arno Kamminga (2:08.22): l’australiano, già autore di un super primato del mondo, sembra essere su un altro pianeta rispetto alla concorrenza. Vedremo se questo status si confermerà nella Duna Arena.

50 FARFALLA – Nicholas Santos (22.73) e Caeleb Dressel (22.84): Dressel potrebbe far valere le sue qualità acquatiche al cospetto dell’eterno brasiliano. Sarà una sfida sul filo dei centesimi

100 FARFALLA – Caeleb Dressel (50.01) e Naoki Mizunuma (50.86): l’asso americano appare oggettivamente ingiocabile, ma attenzione al giapponese decisamente pericoloso.

200 FARFALLA – Tomuru Honda (1:53.87), Kristof Milak (1:54.10) e Luca Urlando (1:54.10): il regno del magiaro potrebbe essere messo in pericolo dal giapponese, ma tra le mura amiche Milak potrebbe tornare ad aprire le acque dalla terza vasca in avanti.

200 MISTI – Chase Kalisz (1:56.21), Shun Wang (1:56.33) e Carson Foster (1:56.65): out Scott, grandissima incertezza sui blocchi di partenza. La tradizione dice Stati Uniti con Kalisz e Foster, ma il cinese Wang non va affatto sottovalutato.

400 MISTI – Daiya Seto (4:09.11), Carson Foster (4:09.33) e Leon Marchand (4:10.38): l’assenza di Scott pesa ed è ecco che Seto potrebbe approfittarne, dovendosi guardare da Foster e dall’emergente francese Marchand.

4X100 STILE LIBERO – Stati Uniti, Italia e Australia: Russia assente e dunque sarà duello tra gli USA e il Bel Paese? Probabile e magari gli azzurri potrebbero andare a segno, ma da non sottovalutare gli australiani.

4×200 STILE LIBERO – Stati Uniti, Australia e Brasile – Ancora gli States favoriti per il successo, ma vedremo se australiani e brasiliani sapranno inserirsi.

4×100 MISTA – Stati Uniti, Giappone e Italia – USA a completare il quadro, ma Italia che potrebbe davvero far saltare il banco.

