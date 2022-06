Oro nei 1.500, bronzo nella staffetta mista e argento nella 5 km in acque libere. Gregorio Paltrinieri si mette al collo la sua terza medaglia ai Mondiali 2022, completando la scala cromatica dei colori. L'azzurro chiude alle spalle del tedesco Florian Wellbrock, staccato di 3.9 secondi, al termine di una gara in cui detta l'andatura a lungo. Bronzo per l'ucraino Mykhailo Romanchuk (+25.1), scivolato nel finale, mentre la quarta piazza va all'altro italiano, Domenico Acerenza (+33.8), protagonista di una prestazione di grande orgoglio, sempre in lotta con i migliori

Delude, invece, l'ungherese Kristóf Rasovszky. Il campione del mondo in carica e argento olimpico nella 10 km di Tokyo paga un approccio sornione che lo vede staccarsi molto rapidamente dal gruppetto di testa, pronto a instaurare un'andatura molto sostenuta. Il gruppo si screma rapidamente. Romanchuk resta in testa nella prima parte di gara, poi è il turno di un lungo testa-a-testa tra Paltrinieri e Wellbrock. Il tedesco prende la leadership nella parte finale del secondo giro e non la lascia più. L'azzurro resta in scia, ma, nel finale, non ha la brillantezza e lo spunto per sperare nell'oro.

Ad

Paltrinieri: "Wellbrock ha qualcosa in più, ma è un argento bellissimo"

Mondiali Paltrinieri polemico: "Programma assurdo, ho 4 gare in 4 giorni" 17 ORE FA

"Faccio fatica a superare Florian - le parole di Paltrinieri -. Ha sempre quel qualcosa in più per starmi davanti. Ma sono contento, perché è un argento mondiale in una gara in cui c'erano tutti i migliori. Rasovszky è crollato? Sì, in effetti non l'ho mai visto. Ma è normale. Stiamo facendo gare una dietro l'altra, e la stanchezza si fa sentire".

"Mi sono allenato tanto per poter essere competitivo in tutte le gare. Sono arrivato a questo Mondiale con la certezza di essere competitivo dagli 800 ai 10 km. Poi una gara può andare meglio delle altre. Ma anche oggi ho combattuto fino in fondo. Florian ha dimostrato di essere il più forte, ma io sono sempre lì, va bene così. Ora ci attende un giorno di riposo che mi serve tantissimo. Ci rivedremo nella 10 km!".

a breve il report completo della gara...

Mondiali Paltrinieri, riscatto da favola! Torna re dei 1500 stile libero IERI A 16:40