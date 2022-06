Prestazione abbastanza convincente di Benedetta Pilato ai Mondiali di nuoto di Budapest. Dopo l’oro l’azzurra ha fatto segnare il miglior tempo assoluto nelle semifinali dei 50 rana e si è confermata una delle favorite in questa specialità.29"83 il tempo della nativa di Taranto, contro il 29"97 della lituana Ruta Meilutyte, seconda assoluta, e il 30"28 di Jhennifer Conceicao, terza. L’appuntamento con la finale è per domani alle ore 18:09. Dopo l’oro di lunedì nei 100 rana contro il 29"97 della lituana Ruta Meilutyte, seconda assoluta, e il 30"28 di Jhennifer Conceicao, terza. L’appuntamento con la finale è per domani alle ore 18:09.

"Si va in finale, speravo di fare un po’ di meno, però a prescindere dal tempo l’importante è mettere la mano davanti. Adesso vediamo domani. Sono un po’ stanca, anche stamattina gli ultimi 15 facevo fatica a trovare ritmo, però è un 50 quindi raccoglieremo tutte le energie anche perché è la mia gara".

L’italiana ha poi continuato

"Ovviamente il 50 mi viene molto più facile del 100 anche se in questo periodo faccio più fatica in questo piuttosto che nella doppia distanza. Alla fine non sono al top della forma però sto bene, me la posso giocare".

