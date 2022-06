: è questo il computo dell’Italia nei Mondiali 2022 di nuoto in corsia fino a questo momento. La selezione del Bel Paese ha avuto un grande impulso dagli ori di Thomas Ceccon (100 dorso), Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato (100 rana) e attualmente è seconda nel medagliere di specialità alle spalle degli Stati Uniti (10-6-9).Dando uno sguardo alle gare restanti, la risposta è sì. Lo stato di forma di alcuni atleti porta all’ottimismo e si confida anche nella reazione da parte di altri che nel primo tentativo non hanno centrato l’obiettivo.

Nei 50 rana donne Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni hanno concrete chance per salire sul podio, con la pugliese favorita per l’oro. Certo bisognerà tener conto dell’americana Lilly King e anche di una rediviva Rūta Meilutytė, ma Benny con il suo oro nella doppia distanza vuol concedersi la magica doppia.

Chi poi è in grande forma è, capace di migliorare il personale sui 100 stile libero, abbattendo la barriera dei 48″, ed essendo l’uomo migliore in casa Italia nella 4×100 sl di bronzo a Budapest. Nei 50 sl ci sono chance, vista anche l’assenza dell’americano Caeleb Dressel per imprecisati problemi di salute, oltre che dei nuotatori russi.