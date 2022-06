"Sono contenta di essere ancora sul podio mondiale e tornare a casa con una medaglia. Anche il tempo è buono, ho cinque secondi in meno del personale ma va bene così. Da questa gara ho capito che non sono messa così male come pensavo". ("Non mi aspettavo di fare un 1500 come quello dell’altro giorno. Forse c’è un problema e cercherà di risolverlo"), Simona Quadarella si è presa la sua personalissima rivincita. Proprio come ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la reginetta del mezzofondo italiano è riuscita a rimbalzare dopo una brutta prestazione e a portare a casa una medaglia tanto bella quanto importante. Sia a livello di palmares che a livello mentale. Dopo la grande delusione per i 1500 metri ("Non mi aspettavo di fare un 1500 come quello dell’altro giorno. Forse c’è un problema e cercherà di risolverlo"),. Proprio come ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la reginetta del mezzofondo italiano è riuscita a rimbalzare dopo una brutta prestazione e a portare a casa una medaglia tanto bella quanto importante.

Il palmares di Simona Quadarella tra Mondiale (vasca corta e vasca lunga), Olimpiade, Europeo (vasca corta e vasca lunga)

COMPETIZIONE MEDAGLIA Olimpiade 2020 bronzo 800 sl Mondiale 2017 bronzo 1500 sl Mondiale 2019 oro 1500 sl Mondiale 2019 argento 800 sl Mondiale 2022 bronzo 800 sl Europeo 2018 oro 400 sl Europeo 2018 oro 800 sl Europeo 2018 oro 1500 sl Europeo 2021 bronzo 4x200 sl Europeo 2021 oro 400 sl Europeo 2021 oro 800 sl Europeo 2021 oro 1500 sl Mondiale 2018 argento 800 sl Mondiale 2021 bronzo 800 sl Europeo 2017 bronzo 800 sl Europeo 2019 oro 400 sl Europeo 2019 oro 800 sl Europeo 2021 argento 400 sl Europeo 2021 argento 800 sl

quella vinta venerdì sera è la quarta medaglia mondiale (vasca lunga) in carriera: tre anni fa, in quel di Gwangju (Corea del Sud), si portò a casa un devastante oro nei 1500 metri e fece tremare l’aliena – oggi al quinto titolo mondiale nelle 16 vasche – Katie Ledecky. Mentre due anni prima (2017), sempre a Budapest, trovò la prima medaglia mondiale (senior) della sua vita con un bronzo nei 1500, proprio come il bronzo Per l’azzurra, nata a Roma nel 1998,: tre anni fa, in quel di(Corea del Sud), si portò a casae fece tremare l’aliena – oggi al quinto titolo mondiale nelle 16 vasche – Katie Ledecky. Mentre due anni prima (2017), sempre a Budapest, trovò la prima medaglia mondiale (senior) della sua vita con un bronzo nei 1500, proprio come il bronzo che gli è valso il primo podio olimpico a Tokyo un anno fa , sempre negli 800 metri alle spalle di Katie Ledecky e Ariarne Titmus.

QUADARELLA, LA GIOIA DEL PODIO COL BRONZO

La reazione d’orgoglio avuta dall’azzurra è abbastanza emblematica della sua forza interiore. Forza che arriva anche di chi le sta intorno, come ha raccontato ai microfoni della Rai: "Dopo i 1500 stile libero ho trovato il piglio parlando con le persone giuste, mi hanno tutti incoraggiata e aiutata. Ho pensato a quello che ho fatto alle Olimpiadi lo scorso anno e sono riuscita a ripetero"l. Tutto questo, ovviamente, fa ben sperare in vista dell’Europeo di Roma, che andrà in onda tra poco più in un mese (11 agosto).

doppio triplete (400 metri, 800 metri e 1500 metri) piazzato nel 2018 a Glasgow e lo scorso anno sempre alla Duna Arena di Budapest, oltre ai vari titoli e piazzamenti in vasca corta, la romana, a 23 anni, è già un pezzo di storia del nuoto. La speranza, da tifosi, è che l’onda lunga di questa prestazione possa darle il giusto sprint per chiudere la stagione nel migliore dei modi, magari infilando il terzo triplete nella vasca della sua città. In ambito continentale, al momento, non sembrano esserci rivali per Quadarella . Con il(400 metri, 800 metri e 1500 metri) piazzato nel 2018 a Glasgow e lo scorso anno sempre alla Duna Arena di Budapest, oltre ai vari titoli e piazzamenti in vasca corta,. La speranza, da tifosi, è che l’onda lunga di questa prestazione possa darle il giusto sprint per chiudere la stagione nel migliore dei modi, magari infilando il terzo triplete nella vasca della sua città.

QUADARELLA: "LA MEDAGLIA È BELLISSIMA: ORA CI RIPROVERÒ""

