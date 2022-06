The queen is back! Dopo il titolo "perso" in quel di Gwangju nel 2019, dove non c'era per problemi fisici, Katie Ledecky torna sul palcoscenico mondiale e vince la medaglia d'oro nei 1500 sl con una prestazione dominante. L'america accelera subito e trionfa in solitaria. Negativa invece la prova di Quadarella: la campionessa italiana non trova il ritmo giusto e chiude al 5° posto.

17° oro nei campionati del mondo per Ledecky

Le parole a fine gara di Quadarella

Queste le prime impressioni dell'atleta romana raccolte dai microfoni dei colleghi di RaiSport. "Non lo so cosa è successo. Non ero io, ero irriconoscibile. Ma dall’inizio della gara non ero io. Mi sembra di vivere un incubo. La batteria era andata bene, oggi in riscaldamento stavo bene. Mi dispiace tanto. Di nuovo un’altra volta come l’anno scorso (a Tokyo). È stata una stagione difficile. Non so cosa possa essere successo. Mi dispiace per mia madre, gli avrei voluto fare un regalo. Il podio era assolutamente alla portata. È andata così. Ora devo resettare e pensare agli 800 metri".

