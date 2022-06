Alessandro Miressi, campione del mondo dei 100 stile libero in vasca corta e due volte sul podio olimpico di Tokyo, non è ottimale. "Ci ho provato in tutti i modi, ma niente, ho fatto schifo anche questa volta”, ha detto a Repubblica. "Non so cosa mi sia successo, questo campionato è proprio deludente e sta continuando ad andare sempre peggio, speriamo che nell’ultima gara che mi resta, la staffetta mista, riesca a fare qualcosa di decente. Magari da lanciato faccio un tempo migliore". In quattro gare su cinque, Miressi non è riuscito a nuotare sotto i 48", barriera che lo scorso anno ha superato con agilità. La condizione psicofisica di, campione del mondo dei 100 stile libero in vasca corta e due volte sul podio olimpico di Tokyo, non è ottimale. Lo hanno detto le due prove nella staffetta veloce , i tre 100 nuotati nella gara regina e le sue parole dopo l’ottavo posto in finale ", barriera che lo scorso anno ha superato con agilità.

Obiettivo Europeo di Roma?

c’è un Europeo che all’orizzonte si avvicina sempre più. Uno come Miressi non può essere al top in ogni circostanza, e con tanti eventi importanti così ravvicinati è naturale ogni tanto "bucare" la prestazione. Certo, quando la finale mondiale finisce il piemontese avrà modo e tempo per rifarsi nella seconda parte della stagione. Di sicuro, il bi-medagliato olimpico non è uno che si rassegna, e già nella staffetta mista potrà dare un contributo molto importante. Per un Mondiale che sta finendo, però,. Uno come Miressi non può essere al top in ogni circostanza, e con tanti eventi importanti così ravvicinati è naturale ogni tanto "bucare" la prestazione. Certo, quando la finale mondiale finisce con un tempo più alto del tuo personale non ci dormi la notte, maDi sicuro, il bi-medagliato olimpico non è uno che si rassegna, e già nella staffetta mista potrà dare un contributo molto importante.

centrando una doppietta storica (100 metri e 200 metri stile libero), ha dimostrato di non essere ancora imbattibile. In ogni caso, è inutile gettargli la croce addosso per qualche gara sottotono. Siamo sicuri che il torinese, da qui a Roma, lavorerà duramente per farsi trovare pronto e dare l’assalto anche al nuovo fenomeno del nuoto mondiale, quel rumeno David Popovici (classe 2004) che oggi, pur vincendo e, ha dimostrato di non essere ancora imbattibile.

