Quando manca una giornata alla fine dei, il bilancio è diGli azzurri hanno già eguagliato il primato di vittorie delle precedenti edizioni e hanno la possibilità di fare ancora meglio sia in termini di vittorie che di piazzamenti sul podio . Per fare meglio dell’edizione di Gwangju (Corea del Sud) è necessario ottenere altre

Sarà possibile? Le chance ci sono e le possibilità sono le seguenti:

Pilato: "Non sono al top, però nei 50 me la posso giocare"

. Il veneto, nei 50 dorso, dovrà affrontare un contesto di gare molto qualificato, con i due americani Ress e Armstrong su livelli, per quanto si è visto, fuori dalla sua portata. Ci sono possibilità per ottenere il bronzo e, per lui che sicuramente 50ista non è, è un dato ragguardevole. Per Greg, il podio sarebbe una specie di impresa perchéin questo momento sembrano di un altro livello, ma sappiamo come il carpigiano sappia sorprendere