Nella finale dei 200 metri dorso femminili Margherita Panziera manca il podio per soli tre decimi. L’atleta nata a Montebelluna, ma romana d’adozione, recupera alla grande nel finale ma non riesce a rubare la medaglia di bronzo all’americana Rhyan White. Oro per l’australiana Kaylee McKeown, argento per la giovanissima americana Phoebe Bacon.

Le parole di Panziera al termine della gara

"Arrivo quarta sempre di qualche decimo, però sono contenta di come ho gestito. Ho voluto fare una gara un po’ più intelligente, senza guardare le altre. Ho cercato di nuotare bene e fare il mio. Sono contenta di aver fatto una buona gara di aver abbassato il tempo. Volevo fare questo tempo, che è buono per gli Europei di Roma. Questa stagione è stata parecchio intensa dal punto di vista emotivo, per cui gareggiare a Roma sarà speciale".



