Terza giornata di semifinali e Finali che va in archivio ai Mondiali 2022 di nuoto a Budapest (Ungheria). La Duna Arena è stata teatro di grandi gare e sfide in cui i risultati di rilievo non sono mancati, con gli azzurri protagonisti nel susseguirsi del programma. Nell'atto conclusivo dei 200 stile libero uomini si è assistito probabilmente alla nascita di una stella, ovvero il rumeno David Popovici. Il classe 2004 ha sciorinato una prestazione pazzesca, ricordando riscontri di "Yannick Agnel memoria": 1:43.21 e nuovo record del mondo giovanile e riscontro che parla chiaro sulle sue mire anche in vista dei 100 sl in questa rassegna iridata. A completare il podio il coreano Hwang Sunwoo (1:44.47) e il campione olimpico, Tom Dean (1:44.98).

Martinenghi ha staccato il biglietto per la finale dei 50 rana

Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo (quinto tempo dell’overall in 27.01). Nei 100 dorso donne la firma è stata quella dell’americana Regan Smith in 58.22 a precedere la canadese Kylie Masse (58.40) e Claire Curzan (58.67). Nelle semifinali dei 50 rana uomini oro nei 100 rana in questa sede , ha staccato il biglietto con il crono di 26.56 (miglior tempo) ed è intenzionato a concedere il bis, approfittando anche della squalifica del brasiliano Joao Gomes Junior. Un atto conclusivo nel quale ci sarà anche(quinto tempo dell’overall in 27.01). Nei 100 dorso donne la firma è stata quella dell’americanain 58.22 a precedere la canadese Kylie Masse (58.40) e Claire Curzan (58.67).

Nelle semifinali dei 200 stile libero la più veloce è stata l’american Freya Anderson (1:56.05) in un contesto non certo di primissima qualità. Nei 200 farfalla, Alberto Razzetti, polverizza il suo personale di 1:55.79 centra la Finale con il tempo di 1:54.87 nella prova dominata dall’ungherese Kristof Milak (1:52.39). Niente da fare per Giacomo Carini (12° in 1:55.74).

