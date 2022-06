Alessandro Miressi, non s’ha da fare. all’ottavo posto con un 48”31 piuttosto deludente per i suoi standard. Il piemontese parte a rilento, prova a cercare il guizzo giusto dopo la virata ma infine si spegne sotto le onde generate dai colleghi di corsia. La medaglia d’oro, in una gara tutto sommato parecchio lenta (47”58 il miglior tempo), è vinta dal giovanissimo prodigio rumeno David Popovici (classe 2004), che bissa il trionfo ottenuto due giorni fa nei 200 metri, mentre alle sue spalle si piazzano il francese Maxime Grousset (47”64) e l’altro baby, classe 2002 canadese, Joshua Liendo Edwards con il tempo di 47”71. Questo Mondiale, per, non s’ha da fare. Non c’è verso di ribaltare la frittata per il classe 1998 , che nella gara regina della rassegna – i 100 metri – chiude. Il piemontese parte a rilento, prova a cercare il guizzo giusto dopo la virata ma infine si spegne sotto le onde generate dai colleghi di corsia. La medaglia d’oro, in una gara tutto sommato parecchio lenta (47”58 il miglior tempo), è vinta dal giovanissimo prodigio rumeno(classe 2004), che bissa il trionfo ottenuto due giorni fa nei 200 metri, mentre alle sue spalle si piazzano il francese(47”64) e l’altro baby, classe 2002 canadese,con il tempo di 47”71.

Seconda medaglia d'oro per David Popovici al Mondiale di Budapest

Le parole di Miressi al termine della gara

Lo stesso nuotatore non riesce a capacitarsi di come sta nuotando a Budapest: "Non so che sia successo, ci sto provando in tutti i modi, e questo è il risultato. Alla fine la vittoria era anche alla portata, con il mio miglior crono vincevo. È andata così, sono deluso" le sue parole ai microfoni della Rai.

