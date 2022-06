Ancora una volta il riscatto per Simona Quadarella arriva negli 800 metri stile libero. , la reginetta azzurra del mezzofondo conquista un importantissimo terzo posto ai Mondiali di nuoto di Budapest, di orgoglio e di grande tattica, in 8'19"00 e sfiorando anche un bellissimo argento, beffata nel finale dal recupero di Kiah Melverton (8'18"77). Vittoria per la solita Katie Ledecky in 8'08"04, che conquista il quinto titolo mondiale consecutivo sulla distanza mettendo un altro mattoncino alla sua legacy di mezzofondista più forte della storia. Dopo la debacle dei 1500 , la reginetta azzurra del mezzofondo conquista un importantissimo, di orgoglio e di grande tattica, in 8'19"00 e, beffata nel finale dal recupero di(8'18"77). Vittoria per la solitain 8'08"04, che conquista il quinto titolo mondiale consecutivo sulla distanza mettendo un altro mattoncino alla sua legacy di mezzofondista più forte della storia.

Ad

Quinto titolo mondiale consecutivo sulla distanza per Katie Ledecky

Mondiali Ancora super Ceccon: nuovo record nei 50 dorso e finale conquistata UN' ORA FA

La gara si apre con una sorpresa, il forfait dell’altra australiana Lani Pallister, permettendo il reintegro della brasiliana Jungblut. Impossibile seguire la Ledecky per Simona, che decide di andare del proprio passo rimanendo sulla stessa linea di Leah Smith ed Isabel Gose, formando un terzetto nei primi 300 metri. In avanti la Ledecky fa gara da sola, mentre la Melverton, ultimo baluardo oceanico, prova coraggiosamente a tenere la bracciata della campionessa statunitense.

Dopo i 300 metri arriva il tentativo di strappo della Quadarella, che decide di aumentare il ritmo attorno a metà gara passando le due pretendenti al podio. La Smith se ne avvede e cerca di rimanere in scia, mentre in corsia 1 la Melverton sembra aver perso il ritmo. Almeno fino agli ultimi 50 metri: dopo il sorpasso, l’oceanica raccoglie le ultime forze e con una grande vasca riesce a salvare almeno l’argento in 8'18"77, Alla fine Leah Smith è quarta in 8'20"04, a più di un secondo da Simona, distanziando di oltre tre secondi la cinese Bingjie Li (8'23"15). Sesta la tedesca Isabel Gose in 8'23"78, settima la neozelandese Eve Thomas in 8'30"37 e ottava la brasiliana Viviane Jungblut in 8'37"04. , che decide di aumentare il ritmo attorno a metà gara passando le due pretendenti al podio. La Smith se ne avvede e cerca di rimanere in scia, mentre in corsia 1 la Melverton sembra aver perso il ritmo. Almeno fino agli ultimi 50 metri: dopo il sorpasso, l’oceanica raccoglie le ultime forze e con una grande vasca riesce a salvare almeno l’argento in 8'18"77, resistendo al ritorno azzurro , distanziando di oltre tre secondi la cinese Bingjie Li (8'23"15). Sesta la tedesca Isabel Gose in 8'23"78, settima la neozelandese Eve Thomas in 8'30"37 e ottava la brasiliana Viviane Jungblut in 8'37"04.

Le parole di Simona Quadarella al termine della gara

"È stato difficilissimo in questi giorni, ma ancora una volta sono sul podio mondiale con un’altra medaglia. Il tempo è anche buono, peccato solo per i tre decimi che mi dividono dall’argento. Da questa gara ho capito che non sono messa così male come pensavo. Dopo la delusione nei 1500 tante persone mi hanno incoraggiata e aiutata. Sono riuscita a ripetermi dopo l’Olimpiade di Tokyo: bellissimo. Dal 1500 sono uscita malissimo, non me l’aspettavo per niente. Non pretendevo chissà che, ma nemmeno di fare un 1500 del genere. Questi 800 mi hanno fatto felice".

QUADARELLA: "LA MEDAGLIA È BELLISSIMA: ORA CI RIPROVERÒ""

Mondiali Panziera medaglia di legno per 3 decimi nei 200 dorso, oro McKeown 2 ORE FA