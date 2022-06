. Nell’impianto magiaro tante gare di un certo livello che hanno regalato emozioni e vale la pena andare a raccontare in questo riepilogo. Pronti, via e nella Finale dei 50 delfino il marchio della svedeseè arrivato puntuale. La scandinava si è imposta in 24.95 grazie a una splendida progressione negli ultimi 10 metri che le ha permesso di mettere la mano davanti alla francese(25.31) e alla cinese(25.32). Nell’atto conclusivo dei 50 stile libero, Lorenzo Zazzeri non è andato oltre il sesto posto in 21.81 . L’oro è stato vinto dal britannico(21.32) davanti all’americano(21.41) e al francese(21.41).

Nelle semifinali dei 50 stile libero donne amara squalifica, per un movimento in partenza, perche così non ha potuto giocarsi le proprie chance di accesso in Finale. Miglior riferimento è stato della polacca(24.11) a precedere Sjoestroem (24.15) e l’australiana Meg Harris (24.39). Qualificazione e con il miglior tempo per Benedetta Pilato nelle semifinali dei 50 rana donne in 29.83 davanti alla lituana(29.97) e alla sudafricana(29.99). Sensazione però di un po’ di stanchezza dell’azzurrina che domani per vincere dovrà davvero superarsi, visto che le avversarie sono molto insidiose.