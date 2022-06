Thomas Ceccon, che nella piscina di Budapest ha fatto qualcosa di storico. Il ventunenne italiano ha vinto i 100 dorso e ha siglato il nuovo record del mondo con il tempo di 51”60, completando due giorni una subacquea praticamente perfetta al cambio e una conclusione con i fiocchi. Dopo 34 anni di dominio americano nelle due vasche a dorso, il classe 2001 (sì, avete letto bene: 2001!) piazza la bandiera italiana al vertice. Dietro di lui, medaglia d’argento per Ryan Murphy (USA) e bronzo per Hunter Armstrong (USA). Senza parole! Completamente senza parole! È questo lo stato in cui ci ha lasciato, che nella piscina di Budapest ha fatto qualcosa di storico. Il ventunenne italiano, completando due giorni da nuovo padrone della distanza . Sì, perché già nella giornata di domenica - in semifinale - il vicentino nato a Thiene aveva sbriciolato il record italiano rallentando negli ultimi metri , mentre nella finale ha preferito fare le cose in grande. Una partenza controllata, una progressione incessante,Dopo 34 anni di dominio americano nelle due vasche a dorso, il classe 2001 (sì, avete letto bene: 2001!) piazza la bandiera italiana al vertice. Dietro di lui, medaglia

Ad

CECCON: "CE LA GIOCAVAMO PER IL BRONZO, DOVEVAMO DARE IL MASSIMO"

Mondiali Rimonta pazzesca di Benedetta Pilato! Oro nei 100 rana UN' ORA FA

Le parole di Ceccon al termine della gara

Queste le parole di Thomas Ceccon al termine della gara raccolte dai microfoni di RaiSport. "Il tempo? 51”60 è molto poco. Non mi aspettavo di andare così forte. Il record del mondo in Italia è qualcosa di clamoroso. Un raggiungimento incredibile. Sapevo della forza di Murphy: lui è uno che si nasconde sempre e poi tira fuori quello che non ha. Anche Armstrong è molto forte. La gara di ieri mi ha dato tanta sicurezza. Non dico che sapevo di vincere ma non avevo rivali. Emozioni? Non lo so, non ne ho idea. Ovviamente mancavano i due russi, però sarebbe stata una bella sfida anche con loro. L’obiettivo non è questo, ma intanto l’ho messo lì".

CECCON PIGLIATUTTO: SEMIFINALE 100 DORSO E RECORD ITALIANO

Mondiali Dominante Ledecky, oro nei 1500 sl! Quadarella abdica: 5° posto 3 ORE FA