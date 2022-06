del nuovo campione del mondo Benjamin Proud (21”32) e ha chiuso al sesto posto: tempo di 21”81. In generale, Michael Andrew (USA) e Maxime Grousset (FRA) rispettivamente d’argento e di bronzo. Quarto posto per l’idolo di casa Szebasztian Szabo. Non è bastato un grandioso momento di forma a Lorenzo Zazzeri per centrare una medaglia nei 50 metri stile libero. Il nuotatore fiorentino aveva conquistato la vasca cinque con il secondo miglior tempo della semifinale, ma nella finalissima della gara veloce non è riuscito a confermare tutte le aspettative che era lecito nutrire. Il toscano, classe 1994, è stato travolto delle ondee ha chiuso al sesto posto: tempo di 21”81. In generale, nonostante l’assenza del padrone assoluto Caeleb Dressel , la gara è andata veramente veloce, con i coetaneirispettivamente d’argento e di bronzo. Quarto posto per l’idolo di casa Szebasztian Szabo.

Medaglia d'oro per Benjamin Proud, sesto posto per Lorenzo Zazzeri

Le parole di Lorenzo Zazzeri

"Non sono riuscito a ripetere la partenza di ieri, però oggettivamente è stata una finale di altissimo livello. Sono andati tutti molto forte. Io avevo in canna questo tempo, niente di più. Sesto posto? Pazienza, mi sono divertito e mi sono confermato ad alto livello. Come rilancio? Con la staffetta mista, ci tengo a fare bene".

