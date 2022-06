Giulia Gabbrielleschi può finalmente festeggiare la sua prima medaglia individuale nella rassegna iridata. È un bronzo storico, splendido, conquistato di puro orgoglio nella 5 km in acque libere, una gara che l'ha vista resistere nel gruppetto di testa per poi cedere soltanto nel finale di fronte alla brasiliana Ana Marcela Cunha (già oro nel 2019) e alla francese Aurelie Muller. Dopo il bronzo conquistato domenica nella staffetta mista e i due argenti dei Mondiali del 2017 e 2019,può finalmente festeggiare la sua prima medaglia individuale nella rassegna iridata. È un bronzo storico, splendido, conquistato di puro orgoglio nella 5 km in acque libere, una gara che l'ha vista resistere nel gruppetto di testa per poi cedere soltanto nel finale di fronte alla brasiliana(già oro nel 2019) e alla francese

Ma un grande applauso va anche all'altra azzurra, Ginevra Taddeucci, al suo esordio Mondiale. Il sesto posto conclusivo arriva al termine di una gara gestita al fianco di Gabbrielleschi e delle migliori per i primi 4 km abbondanti. Anzi, a poco più di un km dalla fine, l'Italia sogna quasi un risultato straordinario quando le nostre atlete girano assieme in testa attorno alla boa di virata, prima di subire il violentissimo rientro di Cunha, pronta nel ristabilire le gerarchie e a staccare le rivali con un forcing d'antologia conclusivo.

Ad

Una medaglia speciale: la dedica alla mamma e al fratello

Mondiali Paltrinieri: "Contento per Romanchuk, ha rivisto la famiglia dopo tre mesi" 2 ORE FA

"Sono al settimo cielo - il commento di Gabbrielleschi a caldo ai microfondi di RaiSport -. Non pensavo di fare così bene, vista la temperatura dell'acqua. Mi trovo meglio in acque fredde, ma la preparazione è stata perfetta. Io e Ginevra siamo rimaste sempre con le migliori. Ho cercato di seguire Cunha, è una tattica che si adatta alle mie caratteristiche. Volevo fortemente questa medaglia, è una conferma del percorso che sto facendo. La nostra vita non è facile, perché richiede tanti sacrifici. La dedico a mia mamma, che mi sta guardando da casa, e a mio fratello, che mi sta guardando dal Canada".

"Questa Italia è un team stratosferico. Spero che continueremo ad affermarci ancora. Mancano un paio di gare importanti, io stessa sarò in acqua nella 10 km. Faccio i miei complimenti a Paltrinieri per il suo argento . Ma anche Ginevra oggi ha fatto bene. Ha delle doti incredibili. Le manca un po' di esperienza perché è al suo primo Mondiale, ma se la farà con il tempo".

Mondiali Terza medaglia per Paltrinieri! È argento nella 5 km in acque libere 4 ORE FA