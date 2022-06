Gregorio Paltrinieri e Mykhailo Romanchuk condividono un legame strettissimo. Grandi avversari in gara, ma anche grandissimi amici. Assieme a Florian Wellbrock si sono spartiti condividono un legame strettissimo. Grandi avversari in gara, ma anche grandissimi amici. Assieme asi sono spartiti il podio nella 5 km in acque libere ai Mondiali di Budapest, formando un podio di fuoriclasse che si danno battaglia in acqua ma che si sentono quotidianamente, scambiandosi saluti, consigli e incoraggiamenti.

Romanchuk ha festeggiato la conquista della medaglia di bronzo spiegando la bandiera del suo Paese, l'Ucraina. Sono stati momenti speciali, molto emozionanti. E anche Greg, al termine della cerimonia, ha voluto dedicargli un pensiero parlando ai microfoni di RaiSport.

"Io, Florian e Mykhailo abbiamo fatto la storia del fondo e del mezzofondo. È sempre bello essere sul podio con loro, mi piace condividere questi successi perché siamo grandi amici e ci sentiamo sempre. Romanchuk ha tenuto stretta la bandiera ucraina sul podio. Ci sono qui sua mamma e sua sorella, sono arrivate per la gara dei 1.500. Non il papà perché è ancora al fronte. Non le vedeva da tre mesi, da quando ha lasciato l'Ucraina per la guerra. Ora se le sta godendo appieno. Dopo il podio è scappato subito per stare con loro. E adesso andrò a conoscerle anche io".

