Thomas Ceccon di chiudere al terzo posto la prova dei 50 dorso ai Mondiali di nuoto di Budapest e di mettersi al collo la terza medaglia della kermesse internazionale dopo La squalifica dello statunitense Justin Rees ha permesso adi chiudere alla prova deiai Mondiali di nuoto di Budapest e di mettersi al collo la terza medaglia della kermesse internazionale dopo l'oro nei 100 dorso e il bronzo nella 4x100 misti. È un bronzo che arricchisce il palmares personale e il medagliere dell'Italia, ma che lascia un retrogusto agrodolce al nuotatore azzurro.

"Per come la vedo io, è come se non avessi la medaglia al collo - ha dichiarato Ceccon parlando ai microfoni di Rai 2 -. Ho fatto un tempo peggiore rispetto a quello della mattinata. Mi sentivo un po' nervoso, non ero fluido come ieri. Quando sei carico per una medaglia è normale sentirsi un po' così. È arrivata la medaglia, però per me è come se fossi arrivato quarto".

"Non so che cosa abbia fatto Rees di sbagliato - ha proseguito Ceccon -. Forse qualcosa all'arrivo. Comunque, un bronzo è sempre un bronzo. Se fossi arrivato quarto per soli due centesimi mi avrebbe dato fastidio, perché ho fatto un buon tempo. I 50 non sono una distanza olimpica, mi piace farli, ma ci sono soltanto ai Mondiali".

