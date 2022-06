Un atto eroico, come quello dei supereroi nei film, quello realizzato dall’allenatrice Andrea Fuentes nei confronti della sua nuotatrice Anita Alvarez. Ma qui non siamo in un film, ci troviamo a Budapest ai Mondiali di nuoto dove l'atleta americana stava eseguendo il suo esercizio valido per la finale del singolo libero di nuoto sincronizzato . Un malore improvviso e Alvarez, priva di sensi, e ha iniziato a scomparire nell'acqua lentamente.

La sua allenatrice si è accorta subito che qualcosa non stava andando per il verso giusto e si è immediatamente tuffata in acqua per soccorrere la sua atleta. Grazie al suo pronto intervento, Anita è ora fuori pericolo e la tragedia è stata evitata.

