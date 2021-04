Alberto Razzetti ha conquistato i 200 misti maschili agli Assoluti di nuoto di Riccione: l’azzurro ha vinto con il crono di 1’57″13, riuscendo ad ottenere il nuovo record italiano (p. prec. 1’58″09, sempre suo) e, soprattutto, il tempo limite per le Olimpiadi sulla distanza (occorreva fare 1’58″0).

L’azzurro ha ampiamente vinto la gara: secondo Lorenzo Glessi in 2’00″81 (+3″68), terzo Matteo Pelizzari in 2’01″38 (+4″25). Il crono di Razzetti è il quarto al mondo nella stagione 2020-2021, ma il migliore in assoluto nell’anno solare 2021, davanti allo svizzero Jeremy Desplanches, che il 19 marzo aveva fatto segnare 1’57″50.

Così Razzetti ai microfoni di RaiSport: “Sono felicissimo, ho realizzato un sogno. fino allo scorso anno non ci avrei creduto. Essere qui a commentarlo è incredibile. Ho sognato per tanto tempo questo momento, sono contento di come è andata la gara. Gli Europei sono una tappa importante, conosco i ragazzi e spero di migliorare il più possibile“.

Nuoto Benedetta Pilato vince i 50 rana senza il tempone 2 ORE FA

ORDINE D’ARRIVO 200 MISTI

RAZZETTI Alberto 1’57.13 RI

GLESSI Lorenzo 2’00.81 3.68

PELIZZARI Matteo 2’01.38 4.25

MATTEAZZI Pier Andrea 2’01.56 4.43

SORRISO Giovanni 2’01.92 4.79

MATTEAZZI Massimiliano 2’02.58 5.45

DI FABIO Nicolangelo 2’03.11 5.98

SARPE Pietro Paolo 2’03.61 6.48

#ItaliaConVoi: Pellegrini, Wierer, Paltrinieri, Egonu, i campioni italiani ringraziano i nostri eroi

Nuoto Assoluti, Paltrinieri vince i 1500 con un buon 14’40” 2 ORE FA