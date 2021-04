Terza giornata degli Assoluti primaverili 2021 di nuoto di scena nella piscina di Riccione, competizione funzionale alla selezione della compagine olimpica per Tokyo. Nella vasca romagnola tante gare interessanti da seguire. Si comincerà alle 09.00 con le batterie del mattino. Nei 100 dorso uomini osservato speciale sarà Simone Sabbioni che ha nel mirino il tempo qualificazione. Stesso obiettivo anche nei 100 delfino per Piero Codia, Matteo Rivolta e Thomas Ceccon. Grandi attese per i 200 stile libero maschili e il folto gruppo degli staffettisti che si darà battaglia in cerca di un grande tempo dal sapore a Cinque Cerchi. Nei 50 rana infine Nicolò Martinenghi vorrà far valere il suo status di leader assoluto.

Sul versante femminile i 100 rana donne saranno la gara di questi Campionati. Con Benedetta Pilato già con il pass in tasca, la vera sfida sarà tra Martina Carraro e Arianna Castiglioni, anche se la partecipazione della lombarda è accompagnata da un bel punto di domanda per via della positività al Covid. Tuttavia si prospetta una prova dagli alti contenuti tecnici. A caccia del pass per Tokyo anche Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo. Non sarà semplice visto il limite richiesto, ma le due azzurre ci proveranno. Nei 50 dorso donne Silvia Scalia è la favorita, ma Margherita Panziera va a caccia del tris, mentre nei 200 stile libero Federica Pellegrini sarà la vedette, con il target "tempo limite” ben in testa.

VENERDI’ 2 APRILE: IL PROGRAMMA

Batterie

9:00 UOMINI 100 m Dorso – Eliminatorie – Simone Sabbioni, Lorenzo Mora.

9:12 UOMINI 100 m Farfalla – Eliminatorie – Piero Codia, Matteo Rivolta e Thomas Ceccon.

9:22 UOMINI 200 m Stile Libero – Eliminatorie – Filippo Megli, Stefano Ballo, Marco De Tullio.

9:33 UOMINI 50 m Rana – Eliminatorie – Nicolò Martinenghi, Alessandro Pinzuti.

11:00 DONNE 100 m Rana – Eliminatorie – Arianna Castiglioni, Martina Carraro, Benedetta Pilato.

11:10 DONNE 100 m Farfalla – Eliminatorie – Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi.

11:18 DONNE 50 m Dorso – Eliminatorie – Silvia Scalia, Margherita Panziera.

11:27 DONNE 200 m Stile Libero – Eliminatorie – Federica Pellegrini.

Finali

17:30 UOMINI 100 m Dorso – Finale

17:35 DONNE 100 m Rana – Finale

17:40 UOMINI 100 m Farfalla – Finale

17:50 DONNE 200 m Stile Libero – Finale

18:05 UOMINI 200 m Stile Libero – Finale

18:20 DONNE 100 m Farfalla – Finale

18:30 UOMINI 50 m Rana – Finale

18:40 DONNE 50 m Dorso – Finale

Dove vederle

La terza giornata dei Campionati Italiani di nuoto andrà in scena alle 17.30, live in streaming su federnuoto.it per le eliminatorie e su Rai Sport + HD

