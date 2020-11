Benedetta Pilato ha stabilito il nuovo record italiano dei 50 metri rana in vasca corta a Budapest (Ungheria), dove si stanno disputando le semifinali dell’International Swimming League, la ribattezzata Champions League del nuoto. L'azzurra si è letteralmente scatenata in terra magiara e ha toccato la piastra con l’eccellente tempo di 28"86, riuscendo a battere un’avversaria di lusso come la giamaicana Alia Atkinson (campionessa del mondo in carica della specialità in vasca corta). La pugliese, in gara con i colori degli Energy Standard, ha migliorato di ben undici centesimi il suo precedente primato (28"97) ed è sempre più padrona di questo stile alle nostre latitudini: lo scorso 17 ottobre aveva firmato il record italiano dei 100 metri in vasca corta (1'03"97) sempre nella capitale ungherese, in vasca lunga è invece la primatista nazionale dei 50 metri (29"85 lo scorso 12 agosto al Settecolli di Roma).