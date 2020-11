Una giornata che per i colori azzurri è stata dai contenuti decisamente interessanti. Dopo i 50 rana femminili di ieri, Benedetta Pilato (ENS) si è portata a casa anche i 100 metri: 1’03″89 per lei, unica ad abbattere il muro dell’1’04” e non troppo distante dal suo 1’03″67 (record italiano). Benny si è imposta davanti alla canadese Kelsey Wog (TOR) in 1’04″85 e al duo formato dalla britannica Molly Renshaw (NYB) e da Martina Carraro (1’04″86). Un arrivo decisamente serrato. Sesto posto per Arianna Castiglioni in 1’05″69 e non brillantissima probabilmente per i problemi fisici che l’hanno frenata in questa competizione. Altra emozione in chiave azzurra è arrivata nei 100 stile libero con il successo di Alessandro Miressi (AQC) in 46″27 nei 100 stile libero a precedere l’americano Blake Pieroni (TOR) e il brasiliano Marcelo Chierighini (46″84), compagno di squadra. In chiave azzurra da segnalare il secondo posto di Nicolò Martinenghi nei 100 rana (con il suo primato personale di 56″58), in rappresentanza degli Aqua Centurions, preceduto da un grande Ilya Shymanovich (55″86, nuovo record europeo) degli Energy Standard. Quinto Fabio Scozzoli in 57″31.