Stasera a Napoli, nel primo match dell’International Swimming League, Benedetta Pilato torna in vasca. Fortificata dall’esperienza olimpica e da un triennio ricco di medaglie, Benny difenderà i colori del team Energy Standard."Non sono ancora forma, siamo solo ad inizio stagione e vedremo come andrà. Non so davvero cosa aspettarmi. L’importate è tornare a gareggiare: sono contenta soprattutto per questo. Ora mi voglio solo divertire".

"Il team è un po' modificato ma il clima c’è, l’ambiente mi piace, il senso della squadra è completamente diverso dalle gare che facciamo di solito con la nazionale. E stavolta non sono l’unica italiana: c’è De Tullio, pugliese come me. Speriamo di arrivare insieme in finale".

Federica Pellegrini l'ha eletta leader

"Mi fa piacere. La responsabilità di essere leader del futuro non la sento anche perché io e Federica non abbiamo lo stesso percorso, lei è stata gigantesca...".

Sull'Olimpiade

"Non è stata una tragedia e purtroppo viene descritta come se lo fosse. Nessuno ha capito questa mia serenità. Io sto benissimo. La delusione olimpica l’ho metabolizzata già 2 minuti dopo la gara. Non sarà questo a cancellare la stagione magnifica finita, che porterò sempre nel cuore, consapevole di ciò che valgo".

Tre anni a Parigi

"Per me sarà il primo vero ciclo, nella scorsa stagione io sono arrivata a qualificarmi a Tokyo dopo essere partita dagli esordienti A. Non cambio niente della mia vita, sono molto contenta e spero che resti tutto così".

Tokyo positiva

"L’esperienza: è stato tutto bellissimo, a cominciare dal Villaggio, le gare, l’atmosfera. Io l’ho vissuta così, a parte la rabbia di quel momento dopo la gara. Ma nient’altro".

Il fattore mentale

"Per me non è solo così all’Olimpiade ma in generale. Tutte le gare sono così: provocano tensione e pressione".

Ripartire

"Pensiamo una cosa alla volta: tra un’Olimpiade e l’altra, in mezzo ci sono stante gare ancora da fare".

