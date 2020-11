Caeleb Dressel si è letteralmente scatenato a Budapest (Ungheria), dove sta andando in scena la Finale dell’International Swimming League. Lo statunitense ha firmato il nuovo record del mondo dei 100 farfalla (in vasca corta): fantascientifico 47"78 per il 24enne, capace di regalare spettacolo nelle quattro vasche in programma e di migliorare di addirittura tre decimi il precedente primato siglato dal sudafricano Chad le Clos ai Mondiali di Windsor 2016 (curiosamente oggi lo stesso le Clos ha chiuso in seconda piazza col crono di 48"45). Caeleb Dressel ha divorato le ultime due vasche, ribadendo uno stato di forma davvero strepitoso, che cinque giorni fa gli aveva permesso di realizzare il record del mondo dei 100 misti (49"88).