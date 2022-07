Seconda e penultima giornata di Finali presso il Centro Federale di Ostia, sede dei Campionati italiani estivi di nuoto. Una competizione importante per definire la squadra che parteciperà agli Europei 2022 di Roma che quest’oggi prevedeva un programma di gare vasto e interessante, dovendo fare i conti anche con condizioni climatiche non ideali per le alte temperature.

Ilaria Bianchi nei 100 farfalla

Nei 100 farfalla donne il successo è andato a Ilaria Bianchi che si è imposta in 58.71 a precedere Claudia Tarzia (59.22) ed Elena Di Liddo (59.26). Per l’emiliana il pass continentale e una soddisfazione personale, mentre per Di Liddo forma non ideale per via di una preparazione incentrata proprio nell’ottica dalla rassegna continentale. Federico Burdisso nei 200 delfino ha mostrato chiari segnali di vitalità. L’azzurro ha esibito la solita gara dal passaggio “assassino” ai 100 metri (53.19, uguale al centesimo allo split del suo primato italiano di 1:54.28), poi il calo, ma comunque un tempo di pregevole fattura se si tiene conto del momento della preparazione. Con il crono di 1:55.45 Burdisso si è imposto davanti a Giacomo Carini (1:56.96) e a Claudio Antonino Faraci (1:57.25). Quarto Alberto Razzetti in 1:57.57, non al top e particolarmente carico di lavoro in vista della rassegna continentale.

Ha concesso il bis Federica Toma e, dopo il titolo dei 50 dorso donne, è arrivata la vittoria nella distanza doppia in 1:00.10, migliorando il proprio personale di 1:00.69. Più di mezzo secondo tolto e qualificazione agli Europei. A completare il podio sono state Francesca Pasquino (1:01.59) e Silvia Scalia (1:01.61). Titolo tricolore nei 50 dorso uomini per Michele Lamberti in 25.31 davanti a Lorenzo Mora (25.38) e a Simone Stefanì (25.56). Per Lamberti la presenza a Roma era già garantita grazie al suo essere sui blocchetti di partenza dei Mondiali di Budapest a livello individuale.

Ha staccato il biglietto per le gare del Foro Italico nei 400 misti donne Sara Franceschi che, in 4:42.46, ha preceduto Giulia Vetrano (4:44.85) e Francesca Frescia (4:45.10). Da notare il miglioramento incredibile di Vetrano, classe 2005 e a medaglia più volte nello stile libero agli Europei giovanili in Romania quest’anno, che ha sbriciolato il proprio personale di circa 7″ (4:51.86). Sarà da osservare con attenzione questa giovane atleta. Nei 400 misti uomini orfani di Razzetti, Pier Andrea Matteazzi si è andato a prendere la vittoria e il pass per la rassegna continentale con il tempo di 4:16.14 davanti a Pietro Paolo Sarpe (4:19.42) e a Samuele Martelli (4:20.07).

Nei 100 stile libero femminili un livello medio discreto con ben 10 ragazze capaci di nuotare tempi sui 54″/55″. La migliore è stata un’ottima Chiara Tarantino, brava a imporsi con il personal best di 54.69 (primato precedente di 54.90), davanti a Silvia Di Pietro (54.84) e a Costanza Cocconcelli (55.04). Buone indicazioni in chiave 4×100 sl. Nei 100 stile libero uomini, Alessandro Miressi ha timbrato il cartellino in 48.41 davanti a Lorenzo Zazzeri (48.56) e a Leonardo Deplano (48.72). Cinque atleti a 48″ e bene per il quartetto della staffetta veloce in prospettiva continentale.

Pilato nei 50 rana

Nei 50 rana donne Benedetta Pilato ha concesso il bis con il crono di 30.03 davanti ad Arianna Castiglioni (30.68) e a Lisa Angiolini (30.84). Quarta Martina Carraro (31.05). Nei 50 rana maschili privi di Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo si è andato a prendere il titolo in 26.93 davanti a Fabio Scozzoli (27.33) e a Ludovico Viberti (27.44).

Galossi da record

A chiusura di giornata, assente Gabriele Detti negli 800 stile libero, e la scena è andata a prendersela Lorenzo Galossi che ha ottenuto il titolo italiano, stabilendo il nuovo primato del Bel Paese (categoria “Ragazzi” e “Junior”) di 7:46.28, togliendo al limite nazionale che gli apparteneva più di 3″ (7:49.76). Lo vedremo dunque in azione negli Europei, insieme a Gregorio Paltrinieri, Detti e anche a Luca De Tullio che in 7:51.78 (secondo) ha ottenuto un tempo al di sotto del limite di 7:53.0 previsto dalla Federazione. A completare il podio Ivan Giovannoni in 7:59.36. Nelle medesima prova al femminile, senza Simona Quadarella, Martina Caramignoli ha ottenuto il successo e il pass continentale con il crono di 8:37.87.

