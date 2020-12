Thomas Ceccon si è qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2021 , rinviate alla prossima estate (23 luglio-8 agosto) a causa dell’emergenza sanitaria. L’azzurro ha giganteggiato sui 100 metri dorso ai Campionati Italiani Assoluti , in programma a Riccione, e ha staccato il minimo per la rassegna a cinque cerchi. Il 19enne ha dominato la distanza e ha toccato la piastra con un vertiginoso 52.84 , tempo sontuoso che è anche il nuovo record italiano (era chiesto un 52.8 per staccare il biglietto per i Giochi). Il veneto è diventato il primo italiano a scendere sotto i 53” ed è entrato nella top-10 europea di tutti i tempi, abbassando di addirittura mezzo secondo il precedente primato nazionale di Simone Sabbioni.

Thomas Ceccon parteciperà alle Olimpiadi per la prima volta in carriera. Nel suo palmares vanta un bronzo nella 4×50 stile agli Europei in corta di Glasgow 2019, ma si è messo in luce soprattutto a livello juniores: cinque medaglie alle Olimpiadi Giovanili 2018 (tra cui l’oro sui 50 stile libero) e cinque allori ai Mondiali giovanili 2019 (tra cui gli ori sui 100 dorso e sui 50 farfalla). L’azzurro ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Rai Sport: “Il tempo è molto buono. Io sono stato uno dei pochi fortunati a potermi allenare sempre da settembre ad adesso e questo è un grosso vantaggio. È un sogno andare a Tokyo e fare il tempo a dicembre. Io me lo sentivo perché facevo bene in allenamento, 52.8 a dicembre è un gran tempo“.