David Popovici. Il quasi maggiorenne rumeno si conferma semplicemente ingiocabile nei 100 metri stile libero, vincendo il titolo agli Europei di Roma 2022 e cancellando dopo 13 anni il record mondiale di Cesar Cielo Filho, che aveva ottenuto nella stessa città eterna, segnando un incredibile 46.86. Siamo in un’altra dimensione , la dimensione diIl quasi maggiorenne rumeno si conferma semplicemente ingiocabile nei 100 metri stile libero,che aveva ottenuto nella stessa città eterna, segnando un incredibile 46.86. Gloria anche per l’Italia , con Alessandro Miressi bronzo in 47.63.

Non c’è storia con Popovici, che sin dall’inizio aveva tutti gli occhi addosso. Dopo aver infranto venerdì il muro dei 47”, scrivendo il nuovo record europeo in 46”98, la piscina del Foro Italico aveva intuito che poteva succedere qualcosa di importante, di importantissimo durante questa gara, poiché nessuno, nemmeno il fenomeno Milak, nemmeno il nostro Miressi, sembrava in grado di arginarlo.

E difatti non c’è stata storia: nei primi 50 metri il francese Maxime Grousset ha provato a lanciare la sfida, provando ad imporre un ritmo indiavolato e virando in 22.72, provando a distanziare il ritorno di Popovici. Che invece era lì, a due soli centesimi. E infatti, nella seconda vasca, mette il turbo e cancella con un colpo di spugna di 5 centesimi il record di Cielo (che nuotava col costume in poliuretano), con il tabellone che recita 46.86, un tempo che pareva impossibile da raggiungere.

Miressi ha corso una gara gagliarda, del suo ritmo, senza andare ad inseguire Popovici e infatti chiude terzo in 47.63, dietro Kristof Milak che in 47.47 si prende l’argento. Grousset alla fine è quarto in 47.78, avanti a Nandor Nemeth (48.01) e l’altro azzurro Lorenzo Zazzeri, sesto con una gara onesta. Alle sue spalle il britannico Thomas Dean (48.23) ed il serbo Andrej Barna (48.38).

