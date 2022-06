Una brutta notizia ha scosso il mondo del nuoto italiano. Come riportato dall’Ansa, è morto questa mattina a Roma, all’età di 89 anni, Bubi Dennerlein, per oltre un ventennio il commissario tecnico della nazionale italiana di nuoto. Una storia lunghissima trascorsa in piscina per lui.

Era stato riferimento della Canottieri Napoli, con cui si aggiudicò 10 titoli e stabilì quattro record nazionali, oltre ad aggiudicarsi due scudetti di pallanuoto nel 1957 e nel 1958, come riportato da questione di stile (Gazzetta dello Sport). Fece parte della spedizione che prese parte alle Olimpiadi di Helsinki del 1952 e a quella di Tokyo del 1964.

Un tecnico che aveva anticipato i tempi, noto soprattutto per aver adottato metodologie di allenamento innovative, avendo frequentato gli incontri negli Stati Uniti. Non a caso la sua figura ha rappresentato per diverso tempo un’ispirazione per tutti gli allenatori in ambito nazionale, avendo guidato le gesta di Novella Calligaris nei suoi successi olimpici e mondiali.

