In maniera particolare, Martina Carraro e Benedetta Pilato, che hanno condiviso con Elena spazi comuni nello stesso hotel, pranzi durante i quali non viene indossata la mascherina e spostamenti per raggiungere l’impianto romagnolo, sono in isolamento volontario. I crismi dell’ufficialità ci sono stati con quanto riferito da Carraro in una storia Instagram: “Sono preoccupata, ho ricevuto pochi minuti fa una notizia che non avrei voluto ricevere. Elena Di Liddo è risultata positiva al Covid. Siamo state insieme nello stesso hotel, durante il pranzo e in auto. Spero che il distanziamento e la mascherina siano stati sufficienti. Adesso sono in quarantena preventiva in attesa di fare il tampone che ho programmato per martedì".