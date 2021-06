Show nella piscina più amata per Federica Pellegrini nei suoi 200 stile libero. La Divina domina in lungo e in largo in quel di Roma al Settecolli, imponendosi con il crono di 1’56”23. Una performance più che convincente che lancia al meglio l’azzurra verso le Olimpiadi di Tokyo. Le sue parole ai microfoni di Rai Sport dopo la gara:

“Devo dire che questo è il 200 stile libero che ho fatto più facilmente al Settecolli. È mancata un po’ di bagarre delle mie rivali a livello internazionale. Sono contenta, così come sono contenta del 50 dorso di stamattina. Siamo in linea con il tanto lavoro che stiamo facendo in questi mesi”.

Sul murales dedicatole all’Acquaniene: “È stato un momento molto emozionante, non me lo aspettavo così. Molto molto bello, è stata una bellissima giornata. Un po’ tutti si possono rivedere in quell’immagine”.

La testa ancora non è verso le Olimpiadi: “Devo dire che la nascita dei miei cuccioli mi ha aiutato a non pensare che tra un mese inizieranno le gare. Non ci penso ancora perché mi manca l’ultimo step dell’altura che faremo da lunedì. Poi partiremo qualche giorno prima della gara, ce la sto mettendo tutta, sto facendo tutto quello che devo fare. Bisognerà vedere lì come va”.

