“Io ci sarò e tu?”. Con questo messaggio sui social, Federica Pellegrini ha dato appuntamento a tutti gli appassionati per gli Europei 2022 di nuoto a Roma. Nella piscina più bella e affascinante del mondo, dove nel 2009 la campionessa di Spinea . Con questo messaggio sui social,ha dato appuntamento a tutti gli appassionati per gli. Nella piscina più bella e affascinante del mondo, dove nel 2009 la campionessa di Spinea seppe emozionare e regalarsi qualcosa di speciale (ori mondiali nei 200 e 400 stile libero, con record del mondo annessi), l’ex fuoriclasse della vasca nostrana avrà un ruolo ben preciso

Pellegrini, infatti, come annunciato dalla Federnuoto, sarà la madrina di questa rassegna continentale, il cui via è previsto l’11 agosto. Federica non può che essere contenta del ruolo citato in questa competizione per quanto ha saputo dare al movimento natatorio grazie alla forza dei suoi risultati e della propria personalità.

Ecco che in questo mese di agosto tanti aspetti confluiranno tra pubblico e privato per quanto la riguarda: i 34 anni domani, il matrimonio a fine agosto con Matteo Giunta e il suo essere icona della manifestazione nell’impianto del Foro Italico che tanto ha amato.

Da questo punto di vista la Nazionale italiana guidata dal DT Cesare Butini vorrà rispondere presente e confermarsi sugli standard eccezionali dei Mondiali a Budapest. Non resta che attendere lo spettacolo, ma di sicuro si può avere “Fede”.

