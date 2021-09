Giovanni Malagò ha elogiato nuovamente la scelta di puntare su Federica Pellegrini entrerà anche in Commissione Atleti, è membro di Giunta e membro del Cio: vuol dire che per i prossimi otto anni Federica, oltre al sottoscritto, sarà nella stanza delle decisioni del mondo dello sport. Questo fa capire che abbiamo voluto puntare su una donna che garantisce autorevolezza, oltre alla sua opinione. Si è sempre battuta a favore del mondo delle donne, credo che non sia una cosa da sottovalutare". Come riportato dall'ANSA,ha elogiato nuovamente la scelta di puntare su Federica Pellegrini quale volto nuovo dello sport italiano. A margine di un suo intervento al convegno "Atleti nello sport tra FSN e DSA, la peculiarità della figura femminile", il presidente del CONI ha così dichiarato: "".

Malagò è poi intervenuto sul rinnovamento dei vertici degli enti sportivi e sulle connesse "quote rosa": "Ogni tanto qualcuno si sveglia e dice qualcosa sull'universo delle donne, mi riferisco ovviamente al mondo dello sport, sostenendo che esse non siano abbastanza rappresentate e quant'altro. Io sfido a indicare un altro settore che ha fatto quanto noi, questo è oggettivamente sotto gli occhi di tutti. Io penso che sempre di più ci saranno delle donne negli enti sportivi. C'è una classe dirigente che spinge e incalza e c'è anche una legge che prevede un rinnovamento ai vertici degli enti". La Divina è invece impegnata in vasca (corta), all'International Swimming League che si sta svolgendo nella piscina Scandone di Napoli. Ieri si è cimentata sui 100 stile libero, chiudendo sesta ma molto vicina al record italiano (52.74), da lei stessa detenuto. Federica è poi giunta seconda nella finale dei 200 stile libero, alle spalle solamente di Erika Brown, col crono di 1:54.37.

Tokyo 2020 FEDERICA PELLEGRINI, L'ULTIMA GARA AI GIOCHI: RIVIVI LA 4X100 MISTA 01/08/2021 A 03:50

Federica Pellegrini sfila da nuovo membro del CIO

Tokyo 2020 FEDERICA PELLEGRINI: DA ATENE 2004 A TOKYO 2020, GRAZIE DIVINA! 28/07/2021 A 06:29