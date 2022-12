"Forse il 2022 è stata la stagione migliore della mia carriera, ho fatto risultati sia in mare che in vasca. Un anno che mi è stato utile a capire tante cose, sono riuscito a fare tutto abbastanza bene". Per Gregorio Paltrinieri, d'altronde, l'umiltà è sempre stata al primo posto, quasi a disegnare ancor più nitidamente un'aura di grandezza attorno a un campione di resilienza e spirito. Perché spesso saper andare più forte degli altri non basta se non hai la mentalità giusta. è solo l'ultimo di una lunga serie di grandi risultati, arrivati nel corso di un anno magico, che può diventare ancor più straordinario il 17 dicembre quando chiuderà la sua esperienza australiana con gli 800 sl. Nove medaglie in tre grandi eventi principali nel segno di un unico inequivocabile gesto: una bracciata segna dell'Olimpo del nuoto. Un grande anno, che ha dimostrato che anche un fuoriclasse affermato se si mette in gioco può continuare a crescere e a migliorare. D'altronde, lo aveva detto lui stesso lo scorso 14 novembre dopo la cerimonia dei Collari d'Oro al Foro Italico:. Per Gregorio Paltrinieri, d'altronde, l'umiltà è sempre stata al primo posto, quasi a disegnare ancor più nitidamente un'aura di grandezza attorno a un campione di resilienza e spirito. Perché spesso saper andare più forte degli altri non basta se non hai la mentalità giusta. L'incredibile oro ai Mondiali in vasca corta di Melbourne , che può diventare ancor più straordinario il 17 dicembre quando chiuderà la sua esperienza australiana con gli 800 sl. Nove medaglie in tre grandi eventi principali nel segno di un unico inequivocabile gesto: una bracciata segna dell'Olimpo del nuoto.

Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri, Nuoto Acqua Libere, Getty Images Credit Foto Getty Images

Quanto sei bella Budapest: Greg è d'oro nei suoi 1500 e nella 10 km in mare

E dire che il primo appuntamento stagionale di grande livello per Paltrinieri era stato piuttosto deludente: a Budapest Greg arriva quarto negli 800 sl, non riuscendo a difendere il titolo iridato e finendo addirittura giù dal podio dietro a Finke, Wellbrock e Romanchuk. Il campione azzurro si riscatta però subito trovando rifugio nella sua distanza, quei 1500 che tanto lo avevano provato alle Olimpiadi di Tokyo tra mononucleosi e imprevisti vari (anche lì fu medaglia di legno): super trionfo e record europeo in 14'32"80. L'impresa più bella, però, arriva dalle acque libere: dopo il bronzo nella staffetta 6 km e l'argento nella 5 km, Paltrinieri porta a casa un oro leggendario nella 10 km con uno sprint degno dei libri di storia dello sport davanti all'amico e compagno di allenamento Domenico Acerenza.

Gregorio Paltrinieri Credit Foto Getty Images

Tre trionfi in casa a Roma, alla guida di una Nazionale super

Da Budapest a Roma, stavolta per gli Europei di casa. Paltrinieri è capitano di una squadra azzurra giovane, talentuosa e ansiosa di mostrare al mondo la forza di un movimento in crescita esponenziale. Il risultato collettivo è sensazionale: 35 medaglie (di cui 13 ori) e un primato schiacciante nel medagliere davanti a Ungheria e Gran Bretagna staccatissime a quota 15 totali. Greg ovviamente non sta a guardare e porta a casa il metallo più pregiato tre volte: prima la redenzione negli 800 sl, poi il dominio in acque libere neila 5 km con i successi in individuale e in staffetta. I 1500 in vasca, stavolta, sono "solo" d'argento. A brillare, però, è ancora una volta la stella di un campione che vorremmo non smettesse mai di fendere l'acqua, una bracciata dopo l'altra.

