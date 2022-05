Un buon weekend quello di Gregorio Paltrinieri: il carpigiano si è imposto nella 10 km di nuoto di fondo a Setubal (Portogallo), prova valida per le World Series della specialità citata. Un Paltrinieri sempre più in direzione delle acque libere e non è certo una novità per il percorso che ha deciso di intraprendere.

Presente all’evento ‘Dominate the water‘, l’azzurro ha rivelato le sue impressioni a riguardo, ricordando i prossimi impegni nei Mondiali 2022 di Budapest e gli Europei 2022 di Roma.

Nuotare a Roma, in casa, sarà incredibile, è la piscina più bella del mondo. Le emozioni che ti trasmette il giocare in casa con tutti che tifano per te non te le da nessuno“, ha dichiarato Greg (fonte: Ansa), argomentando sulla rassegna continentale in Italia.

Prima ci saranno i Mondiali e cercheremo di fare bene. Poi gli Europei e in entrambi i casi si farà prima la piscina e poi il fondo, a mio avviso la divisione migliore per prepararsi. Inoltre gli avversari crescono e ne sono contento“, ha sottolineato Paltrinieri (fonte: Ansa).

L’azzurro si è soffermato anche sulla gara vinta nelle acque portoghesi: “A Setubal è stata la gara più difficile tra quelle di fondo. Acqua freddissima e con onde controcorrente. Il mio allenatore mi aveva detto che se avessi passato questo step sarei diventato un nuotatore di fondo di livello estremo. È stata una bella prova, ma opposta a Tokyo dove l’acqua era calda. Sembravano due sport diversi, ma ora sono un nuotatore di fondo a tutti gli effetti” (fonte: Ansa).

Non resta che attendere gli sviluppi, considerando anche i suoi impegni in piscina.

