LiaThomas, solo una settimana fa, è diventata la prima nuotatrice transgender a vincere in assoluto un titolo NCAA. Ai Campionati di prima divisione dell'American University di Atlanta si è aggiudicata la finale delle 500 yard stile libero femminili.

In vasca non c’è stata storia, visto che la texana ha battuto di 1″75 Emma Weyant, argento olimpico nei 400 misti ai Giochi di Tokyo 2021. Fuori, invece, è stato sollevato un polverone dal governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, che ha apertamente rifiutato il responso di gara, ‘assegnando’ la vittoria alla Weyant.

Ad

Nuoto Pellegrini: "Mondiali Budapest? Atleti in difficoltà" IERI A 14:42

“In Florida, rifiutiamo queste bugie e riconosciamo Emma Weyant di Sarasota come la migliore nuotatrice femminile nei 500 Yard stile libero” ha clamorosamente scritto su Twitter.

Cosa dice il regolamento

Lo statuto NCAA prevede che le atlete transgender abbiano un anno di terapia ormonale sostitutiva per poter partecipare alle competizioni femminili. Lia Thomas ha incominciato la terapia ormonale sostitutiva a maggio 2019 – mentre tra gli uomini occupava il 462° posto nel ranking dei tempi nello stile libero. Alla fine del ciclo ormonale, alcuni mesi dopo, la NCAA aveva dato il via libera alla nuotatrice per prendere scendere in vasca ufficialmente. Il dibattito sull'inclusione degli atleti transgender, in particolare donne, continua purtroppo a far discutere.

Grazie Federica! Leggenda eterna del nuoto mondiale

Tokyo 2020 La transgender Lia Thomas vince un titolo nella NCAA e fa discutere 18/03/2022 A 10:13