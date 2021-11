Semplicemente scatenato. Il bielorusso Ilya Shymanovich continua a impressionare nella piscina di Eindhoven (Paesi Bassi) dedicata a un fuoriclasse come Pieter van den Hoogenband. Nella vasca corta, sede dei playoff dell’International Swimming League 2021, l’alfiere degli Energy Standard ha letteralmente aperto le acque e siglato il terzo primato del mondo di questa edizione n.3 della ISL.

Shymanovich si è imposto con il crono di 55.28 nei 100 rana, permettendosi un passaggio ai 50 metri letteralmente devastante da 25.85. In poche parole, un tempo ai 50 metri da prova individuale. Avendo fatto già il vuoto rispetto alla concorrenza e sulle ali dell’entusiasmo, il bielorusso ha messo insieme una seconda parte da 29.43 valsa il crono spaziale di 55.26 al termine, migliorando il suo primato mondiale di 55.32 stabilito il 19 novembre in questa stessa piscina.

Poco da fare per gli avversari che non hanno potuto far altro che congratularsi. Il brasiliano Felipe Lima, compagno di squadra di Shymanovich, è giunto secondo con il più ‘umano’ 57.34 davanti all’americano Tommy Cope (57.57).

Un risultato, dunque, che avvalora ancor di più quanto fatto da Nicolò Martinenghi a Kazan (Russia) in occasione degli Europei 2021 di vasca corta. Un appuntamento dove il lombardo si era permesso il lusso di battere il bielorusso nei 100 rana in uno spalla a spalla emozionante con grandissima personalità.

