Mattatore della giornata magiara, manco a dirlo, Caeleb Dressel. L’asso nativo di Green Cove Springs ha fatto acqua bianca, più che fuochi d’artificio, e non si può che partire dal suo strepitoso record del mondo dei 100 misti: 49″88 per lui e primo uomo sul pianeta ad abbattere il muro dei 50″. Nel vorticoso alternarsi degli stili Dressel ha fatto letteralmente il vuoto precedendo il compagno di squadra Cieslak e il rappresenta degli LA Current Hvas, rispettivamente in 51″14 e in 51″95 (quinto Marco Orsi in rappresentanza degli Iron con il crono di 52″18). Altro super tempo è stato quello dei 100 stile libero dove con 45″20 Caeleb ha stabilito il nuovo primato americano, completando anche in questo caso una doppietta per i Cali Condors, visto il secondo posto di Justin Ress (46″32). Altra gara, altra vittoria per Dressel e soci nella 4×100 stile libero mista e per lui una frazione lanciata da 45″01. Strano ma vero, c’è un secondo posto da annotare per il ragazzo della Florida nei 50 farfalla vinti dal brasiliano Nicholas Santos (21″80), mentre per lo statunitense è arrivato un ottimo 22″04.