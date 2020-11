In casa Energy Standard i centri non sono mancati. Tra gli uomini i 200 stile libero sono stati territorio di conquista di Danas Rapsys in 1’42″18, mentre sul versante femminile la rappresentante di Hong Kong Siobhan Haughey si è presa la scena e ha scalato ulteriormente la classifica dei migliori tempi all-time: quarta di sempre in 1’51″19. Firme d’autore sono arrivate anche dal sudafricano Chad Le clos nei 200 farfalla (1’50″24) e da Sarah Sjoestroem a segno nei 100 stile libero (51″64). Le Clos e Sjoestroem primattori anche nelle skin race, dominate dai due e ulteriore occasione per far bottino pieno per quanto concerne i campioni in carica.