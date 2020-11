Prosegue a ritmo serrato la International Swimming League 2020 a Budapest (Ungheria) . Nella vasca corta della Duna Arena i campioni in carica degli Energy Standard hanno concluso in vetta con 300.0 punti a precedere i Toronto Titans (229.0), gli Iron (205.0) e i DC Trident (141.0).

Energy Standard che sono andati a segno con la talentuosa delfinista bielorussa Anastasiya Shkurdai (56″03), nella stessa prova al maschile grazie al campione sudafricano Chad le Clos (49″48), all’australiana Emily Seebohm (2’01″56) e al russo Evgeny Rylov (1’48″69) nei 200 dorso, nella staffetta 4×100 stile libero femminile, nei 50 stile libero maschili con la firma del francese Florent Manaudou (20″77), nei 400 stile libero femminili con la solita Siobhan Haughey che questa volta ha nuotato un più umano 4’00″58 e col lituano Danas Rapsys nella stessa specialità (3’40″83), autore di un errore clamoroso. Il lituano ha sbagliato, infatti, a contare le vasche, fermandosi ai 350 metri, dopo essere passato a metà gara in 1’47″45 (un crono molto veloce). Nonostante tutto, è arrivato il successo, a precedere di 10 centesimi l’americano Zane Grothe (DCT). Gli altri sigilli in casa Energy Standard son arrivati nella 4×100 mista femminile (con Benedetta Pilato autrice di 1’03″96 in frazione a rana lancia), e in quella maschile.