Si è chiusa la prima giornata della International Swimming League di scena alla Piscina Scandone di Napoli, la Champions League del nuoto in vasca corta. La vittoria è andata quest’oggi agli Energy Standard, che hanno chiuso la giornata con il punteggio di 262.5, avanti agli Aqua Centurion (241), i Toronto Titans (233) e i DC Trident (173.5).

Uno dei risultati più sorprendenti di giornata è arrivato dalla gara dei 50 rana femminile, in cui Arianna Castiglioni (Aqua Centurions) è riuscita a battere la favorita Benedetta Pilato (Energy Standard) con il podio completato da Martina Carraro (Aqua Centurions). La squadra azzurra si è tolta parecchie soddisfazioni soprattutto durante la seconda ora di gare, con il successo nella stessa gara, ma al maschile, di Niccolò Martinenghi in 26.03 con Scozzoli terzo.

A seguire sono le staffette a dare soddisfazioni al team italiano, nella 4×100 maschile di Miressi, Ceccon, Grinev e Chierighini e la 4×100 mista, con Federica Pellegrini che trascina le sue compagne al successo in 3’50”81. Successo notevole anche per Matteo Ciampi nei 400 stile libero in 3’42”48, mentre la prima vittoria di squadra era arrivata grazie a Chase Kalisz nei 200 misti (1’53”64) che aveva battuto Alberto Razzetti (Toronto Titans) nelle ultime bracciate. Per l’azzurro la soddisfazione di aver chiuso in 1’53”95, terzo crono italiano di sempre.

Nelle altre gare, notabili i successi di Chad Le Clos (Energy Standard) nei 100 farfalla (Quarto Matteo Rivolta), mentre i Toronto Titans si tolgono la soddisfazione di dominare nel dorso con tre vittorie in quattro gare: comincia Lisa Bratton nei 200 (con Federica Pellegrini discreta quarta), per poi proseguire con Kylie Masse e Shane Ryan nella distanza minima dei 50 metri.

