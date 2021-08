E’ calato il sipario su questo primo incontro dell’International Swimming League 2021, la Champions League del nuoto. La piscina Scandone di Napoli, sede della Regular Season di questa competizione, ha regalato tantissime emozioni e a imporsi sono stati gli Energy Standard con 511.5 punti a precedere i Toronto Titans con 496.5 punti, gli Aqua Centurions con 442.5 e i DC Trident 311.5.

Skin race decisive per gli ENS che grazie a Sarah Sjoestroem (MVP del confronto) e a Chad Le Clos sono riusciti a conquistare il successo in un confronto molto serrato con i Titans. Tuttavia, la compagine italiana degli Aqua Centurions si è fatta valere non poco nel darsi nella vasca da 25 metri. Nei 100 stile libero Alessandro Miressi ha regolato tutti con il crono di 46″30 a precedere il compagno di squadra Thomas Ceccon (46″43) e il russo Kolesnikov (46″73) degli Energy Standard.

Nicolò Martinenghi si è imposto nei 100 rana in 56″96, con il compagno di squadra degli Aqua Centuriona Arno Kamminga terzo in 47″10. Ceccon, dopo la prestazione a stile libero, si è speso nei 100 misti vincendo la sua prova con il crono di 51″95. Martina Carraro protagonista assoluta dei 100 rana in 1’04″85, con Arianna Castiglioni terza in 1’05″01. Assente in questa gara Benedetta Pilato (ENS). Federica Pellegrini, nei suoi 200 stile libero, splendida seconda in 1’53″95 preceduta solo dall’atleta di Hong King Haughey (ENS) in 1’52″88. Da sottolineare anche le prestazione nei 400 misti di Alberto Razzetti nei 400 misti, tra le fila dei Toronto Titans, giunto secondo in 4’04″21 nella specialità vinta da Bolodin degli Aqua Centurions in 4’02″67.

In buona sostanza, lo spettacolo non è mancato e la Regular Season proseguirà con l’incontro 2 che si terrà nella due-giorni dal 28 al 29 agosto con Cali Condors, LA Current, Tokyo Frog Kings e NY Breakers protagonisti.

