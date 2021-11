Sarà ai campionati Assoluti invernali di Riccione l'ultima gara di Federica Pellegrini: la Divina chiuderà la carriera di nuotatrice, dopo i trionfi e i successi che l'hanno consacrata a livello mondiale, con 58 medaglie internazionali. Da stasera per lei comincerà una nuova vita. Sempre a Riccione, la 33enne veneta riceverà la cittadinanza onoraria. Segui con noi l'ultima gara di Federica.

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti alla diretta dell'ultima gara di Federica Pellegrini ( QUI I NOSTRI RICORDI ). La gara dei 200 metri stile libero femminili si svolgerà alle 18:13 allo Stadio del Nuoto di Riccione all’interno del campionato assoluto in vasca corta. Come la Divina ha anticipato a Rai Sport, subito dopo l’ultima gara si svolgerà un race event. A prendere parte alla gara evento, alcune storiche rivali come Femke Heemskerk e Sarah Sjostrom, partite appositamente da Eindhoven.