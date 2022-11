Dal 13 al 18 dicembre i Mondiali 2022 di nuoto in vasca corta a Melbourne (Australia) saranno l’ultima competizione in programma in quest’annata, molto ricca di eventi. Gli atleti, infatti, hanno Mondiali a Budapest (Ungheria) e degli Europei a Roma in vasca lunga e in entrambe le circostanza la Nazionale italiana ha dimostrato di essere un saranno l’ultima competizione in programma in quest’annata, molto ricca di eventi. Gli atleti, infatti, hanno dovuto gestire gli sforzi in vista deie in entrambe le circostanza la Nazionale italiana ha dimostrato di essere un punto di riferimento

La squadra guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini ha aggiornato i record di medaglie conquistate, eccellendo in distanze nelle quali, per tradizione, si faceva decisamente fatica a salire sul podio. Ecco che l’appuntamento in Australia è atteso, anche se confermare quei riscontri non sarà semplice.

Alcuni nuotatori non ci saranno per scelte e problemi fisici. Il riferimento, in quest’ultimo caso, è a Lorenzo Zazzeri, pedina fondamentale della staffette ed eccellente interprete dello stile libero veloce. Si dovrà, quindi, fare di necessità virtù. Stando a quanto imposto dalla Federnuoto, a questa rassegna iridata sono qualificati ivincitori di medaglie individuali durante il Mondiale 2022 di Budapest (Ungheria) in vasca lunga; le staffette classificate entro il quinto posto dei Mondiali citati, i vincitori degli ori negli Europei 2022 di Roma nella piscina da 50 metri del Foro Italico.

Oltre a loro sono presenti nell’elenco coloro che hanno rispettato i limiti cronometrici imposti dalla FIN nel corso del Trofeo Nico Sapio e degli Assoluti invernali svoltisi a Riccione dal 10 all’11 novembre. Una notazione però c’è ed è importante. “Al fine del completamento e dell’integrazione eventuale della squadra, sia a livello individuale, sia della selezione di altre staffette, la Direzione tecnica delle Squadre Nazionali sottoporrà al Consiglio Federale eventuali proposte discrezionali del Direttore Tecnico“, viene riportato dal regolamento. Pertanto, c’è da attendersi una naturale integrazione sulla base degli interessi della squadra, in chiave staffetta e non solo, volendo dare anche una chance a chi si è particolarmente distinto in questo scorcio di stagione, pur non avendo ottenuto il crono richiesto.

Di seguito i qualificati ufficiali per le gare individuali:

Gregorio Paltrinieri (800/1500 stile libero)

Thomas Ceccon (100 dorso)

Nicolò Martinenghi (50/100 rana)

Simona Quadarella (800/1500 stile libero)

Benedetta Pilato (50/100 rana)

Alberto Razzetti (400 misti)

Margherita Panziera (100/200 dorso)

Alessandro Miressi (100 stile libero)

Paolo Conte Bonin (100 stile libero)

Matteo Rivolta (100 farfalla)

Simone Cerasuolo (50/100 rana)

Lorenzo Mora (100/200 dorso)

Costanza Cocconcelli (200 misti)

Sara Franceschi (200 misti)

Ilaria Cusinato (200 misti)

Silvia Scalia (100 dorso)

Matteo Ciampi (400 stile libero)

